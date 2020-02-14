Suriye sınırına tank sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.
Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.