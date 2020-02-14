Suriye sınırına tank sevkiyatı
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Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

14.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:42
Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.


TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.


Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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