Suriye sınırına tank sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı.
06.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:00
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.
- Nurdağıgaziantep
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar otoyoldan Nurdağı'na ulaştı. TIR'ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Nurdağıgaziantep
Kaynak: DHA