Suriye sınırına tank sevkiyatı
Haberler » Güncel » Suriye sınırına tank sevkiyatı - Haber

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

02.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:15
Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, 'ın ilçesine ulaştı.

Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi.

Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.

Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına tank sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler