Suriye Sınırına Sevkıyatlar Sürüyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına gönderilen askeri personellerin sevkıyatı sürüyor. Sınır hattına giden komandolara, Nurdağılı asker yakınları sürpriz yaptı. Türkiye'nin doğu illerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen zırhlı araç ve komando birliklerinin bölgeye sevkıyatı sürüyor. Zırhlı araçlarla birlikte Gaziantep'e ulaşan özel birliklere Nurdağı ilçesinde vatandaşlar güzel bir sürpriz yaptı. Tunceli'de 1 yıldır görev yapan Rahmi Kaya'nın Nurdağı'nda oturan annesi ve yakınları tarafından konvoy durduruldu. Askeri konvoyda bulunan Uzman Çavuş Rahmi Kaya, annesi Nebile, babası Yahya, kız kardeşi ve yakınlarını görünce büyük bir sevinç yaşadı. Ailesine sarılarak hasret gideren Rahmi Kaya, yakınlarından dua aldı. Büyük bir sürpriz yaşayan Uzman Çavuş, Türk bayrakları ve zeytin dalları ile konvoyu durduran ailesiyle hasret giderdi. Tüm akrabalarını tek tek sarılıp öpen Kaya, kendisi ve diğer silah arkadaşları için dua istedi. Oğlunu görebilmenin sevincini yaşayan anne Nebile Kaya ise oğluna ve arkadaşlarına dua etti. Zeytin dalları ve Türk bayrakları ile karşılanan Kaya ve silah arkadaşları, tekbirlerle birliklerine uğurlandı.

(İHA)