Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
07.09.2019 22:29
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.
- Şanlıurfa
Kaynak: DHA