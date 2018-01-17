- Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Hatay ile Kilis'e askeri sevkiyat sürüyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısında bulunan Hatay ile Kilis sınırına batı ve doğu illerinden gelen tank, fırtına obüs ile askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Sevkıyatlar, Gaziantep ya da Gaziantep'in İslahiye ilçesi üzerinden PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nın kontrolündeki Afrin ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki Kilis ile Hatay'a ulaştırılıyor. Kilis ve Hatay'ın sınır karakollarına giden askeri sevkiyatlara, peyder pey devam ediliyor.

Batı ile doğu illerinden gelen tank, fırtına obüs topları ile askere araçlar ve personel kritik karakollara konuşlandırılıyor.