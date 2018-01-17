Suriye Sınırına Sevkıyat Sürüyor

Suriye sınırında bulunan Hatay ile Kilis'e askeri sevkıyat sürüyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısında bulunan Hatay ile Kilis sınırına batı ve doğu illerinden gelen tank, fırtına obüs ile askeri araçların sevkıyatı yağmura rağmen sürüyor. Sevkıyatlar, Gaziantep ve Gaziantep'in İslahiye ilçesi üzerinden PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nın kontrolündeki Afrin ilçesinin karşısında bulunan sınır bölgesine ulaştırılıyor. Kilis ve Hatay'ın sınır karakollarına giden askeri sevkıyatlar peyderpey devam ediyor. Batı ile doğu illerinden gelen tank, fırtına obüs topları ile askere araçlar ve personel kritik karakollara konuşlandırılıyor.

( Mehmet Ali Dağ/İHA)