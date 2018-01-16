Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Türkiye tarafına tank ve askeri araç sevkiyatları sürüyor.

Batı ve Doğu illerinden gönderilen, tank, fırtına obüs topları ile askeri araçlar, Suriye sınırında bulunan Kilis ile Hatay sınırına sevk ediliyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay bölgelerine Batı ve Doğu illerinden yola, tank, fırtına obüs topları ile askeri araçlar tırlar üzerinde sevk ediliyor.