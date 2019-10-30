Suriye sınırına sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
VİDEO: Suriye sınırına sevkiyat