Suriye Sınırına Sevk Edilen Öso Birlikleri
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay'a geldi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay'a geldi.
Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan ve Kilis'ten geçen 20 otobüs Hassa ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
ÖSO birliklerinin muhtemel Afrin operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olacağı öğrenildi.