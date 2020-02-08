Suriye sınırına otobüslerle komando takviyesi yapıldı (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında sınıra yönlendirildi.
Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.