Suriye Sınırına Öso Birlikleri Sevk Edildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay sınır hattına sevk edildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay sınır hattına sevk edildi.
Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan 20 otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'ten geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.
ÖSO birliklerinin Afrin Operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olarak gittiği öğrenildi.