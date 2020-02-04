Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
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Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:25
Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar 'ın ilçesine ulaştı.

Obüs, tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Reyhanlı'ya ulaşan askeri sevkiyat sınır hattına gönderildi.

Kaynak: AA

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: Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
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