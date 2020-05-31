Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi. Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Kaynak: İHA