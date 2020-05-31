Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

31.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:35

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Kaynak: İHA

Manşet

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