Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.
31.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:11
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.
Mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Kaynak: İHA