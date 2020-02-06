Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:04

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA