Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına, obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

06.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:57
Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından Hatay-Suriye sınır hattına, obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. 

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına, obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, bu sabah güvenlik önlemleri eşliğinde, Kırıkhan ilçesinden geçirildi. Konvoy ile Suriye sınır hattına geçiş yapıldı. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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