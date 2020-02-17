Suriye sınırına obüs sevkiyatı
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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

17.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:50
Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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