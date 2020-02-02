Suriye sınırına obüs sevkiyatı
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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

02.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:35
Suriye sınırına obüs sevkiyatı

'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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