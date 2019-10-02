02.10.2019 23:08

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: DHA