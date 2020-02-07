Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
07.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:59
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA