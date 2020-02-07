Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

07.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:59
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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