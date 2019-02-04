Suriye Sınırına Kurulan Sahra Hastanesi Tamamlandı

Suriye Sınırına Kurulan Sahra Hastanesi Tamamlandı

Suriye sınırına kurulan Sahra Hastanesi tamamlandıGAZİANTEP - Suriye sınırına kurulan sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Suriye Sınırına Kurulan Sahra Hastanesi Tamamlandı

Suriye sınırına kurulan Sahra Hastanesi tamamlandı

GAZİANTEP - Suriye sınırına kurulan sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.
Suriye sınırındaki Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki Karkamış Gümrük Kapısına sahra hastanesinin kurulumu bitirildi.
Çadır ve sedye kurulumları gerçekleştirilen, hastanenin ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.
Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni ve paramedik görev yapacak.

Kaynak: İHA
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