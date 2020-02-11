Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı
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Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

11.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:45
Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- sınır hattına, ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. 

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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