Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
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Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

08.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:49
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), sınır birliklerine ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT ve konteynerlerin yer aldığı askeri konvoy 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında sınıra yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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