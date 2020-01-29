Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
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Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

29.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:32
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla takviyesi yapıldı.

'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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