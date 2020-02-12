Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)
ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı.
ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.
Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),