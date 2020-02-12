Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)
Haberler » Güncel » Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) - Haber

Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı.

12.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:51
Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırındaki 'ın ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler