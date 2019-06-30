Suriye sınırına komando sevkiyatı (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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