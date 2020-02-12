Suriye sınırına komando sevkiyatı

12.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:47

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaynak: DHA