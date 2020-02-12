Suriye sınırına komando sevkiyatı
Haberler » Güncel » Suriye sınırına komando sevkiyatı - Haber

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

12.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:18
Suriye sınırına komando sevkiyatı

sınırına sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki 'ın ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Suriye sınırına komando sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler