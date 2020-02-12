Suriye sınırına komando sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.
12.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:49
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.
- Reyhanlıhatay
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.
- Reyhanlıhatay
Kaynak: DHA