Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen - Mehmet Bayrak/İHA)

Kaynak: İHA
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