Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
23.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:05
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Kirpi araçlarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA