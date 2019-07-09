Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan (ZPT) oluşan askeri konvoy, dün gece Kırıkhan ilçesinden gerekli ikmalleri yaptıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru yola çıktı. Komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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