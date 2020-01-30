Suriye sınırına gece sevkiyatı
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Suriye sınırına gece sevkiyatı

Suriye sınırına gece sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.

30.01.2020 04:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 04:29
Suriye sınırına gece sevkiyatı

sınırına gece sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan iki askeri konvoy, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Suriye sınırına gece sevkiyatı
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