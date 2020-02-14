Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
14.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:06
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklerine doğru hareket etti.
Kaynak: AA