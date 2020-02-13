Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
Haberler » Güncel » Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı - Haber

Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:38
Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler