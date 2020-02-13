Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
13.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:38
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
Kaynak: AA