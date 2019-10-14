Suriye sınırına askeri sevkiyatı

Suriye sınırına askeri sevkiyatı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı.

14.10.2019 18:21
Suriye sınırına askeri sevkiyatı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı.

Öğleden sonra Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan lojistik malzeme yüklü 20 TIR'dan oluşan askeri konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, sınır hattına yöneldi. Askerler, halkın sevinç gösterileriyle karşılandı.


Kaynak: DHA
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