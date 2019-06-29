Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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