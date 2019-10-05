Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. - ŞANLIURFA