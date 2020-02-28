Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

28.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:43
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

sınırına askeri sevkiyat sürüyor

'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve birliklerinden oluşan konvoy, 'e ulaştı.

'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA


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: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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