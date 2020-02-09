Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
09.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:56
Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
Konvoy, İslahiye-Hassa kara yolundan Hatay'a hareket etti.
Kaynak: AA