Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Haberler » Güncel » Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

08.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:51
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin () konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da ve sınırda konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler