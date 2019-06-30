Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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