Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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