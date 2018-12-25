Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye desteği için bir süre önce Hatay'a gelen komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY - Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye desteği için bir süre önce Hatay'a gelen komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen, iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Yayladağı'ndan geçerek Kilis'e doğru ilerleyen Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA
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