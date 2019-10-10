Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.

10.10.2019 01:25

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.

Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı.

Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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