Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

14.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:17
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları ve malzemeleri taşıyan konvoy ile personel, İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay'a hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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