Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
14.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları ve malzemeleri taşıyan konvoy ile personel, İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay'a hareket etti.
Kaynak: AA