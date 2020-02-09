Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır birliklerine tank ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
09.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:07
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır birliklerine tank ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tank ve ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada alınan güvenlik önlemleri altında askeri araçlar, sınır hattına yönlendirildi.
Kaynak: AA