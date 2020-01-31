Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

31.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:56
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. 

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı.  Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

 


Kaynak: DHA
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