Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen mühimmat ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, buradaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.